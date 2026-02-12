Соответствующее заявление он сделал перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
Актуально Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС до 2027 года, – Зеленский
Что сказал Писториус о вступлении Украины в ЕС?
Министр обороны Германии прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости установления четкой даты вступления Украины в Европейский Союз, подчеркнув, что членство в ЕС является составляющей системы безопасности государства.
Так, Борис Писториус отметил, что считает вполне возможным достичь договоренности о конкретном сроке. Вместе с тем он подчеркнул, что такое решение требует отдельной проработки.
Какой она должна быть? Об этом надо вести переговоры. Это не то, что можно определить под влиянием момента,
– добавил глава Министерства обороны Германии.
Какие последние заявления звучали относительно вступления Украины в ЕС?
Недавно Кая Каллас сообщила, что вскоре планирует передать на рассмотрение стран-членов Евросоюза перечень требований, которые Европа должна выдвинуть России для достижения потенциальной мирной договоренности по войне в Украине.
Отвечая на это, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ему неизвестны конкретные детали таких дискуссий. В то же время он поблагодарил Евросоюз за последовательную поддержку и помощь в этом направлении.
Кроме того, как информировало издание Politico, Евросоюз прорабатывает альтернативный механизм приближения Украины к членству, чтобы преодолеть блокирование со стороны Венгрии и достичь частичного присоединения уже в 2027 году. Если обходные варианты не сработают, в Брюсселе не исключают запуска процедуры по статье 7 Договора о ЕС в отношении Венгрии для ограничения ее влияния на решение блока.