Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Может ли Украина быть готова к вступлению в ЕС до 2027 года?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС до 2027 года.

Глава государства отметил, что Украине надо четкая дата вступления как пункт мирного соглашения, поскольку если ее не будет – Россия будет блокировать этот процесс, в частности руками представителей Европы.

Я хочу конкретную дату. Если в договоре, под которым подписывается Америка, Россия, именно Путин, я как Президент Украины и Европа, не будет даты, то Россия сделает все потом, чтобы заблокировать процесс,

– написал президент в телеграмме.

Он отметил, что есть проблемы с открытием переговорных кластеров.

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала объяснил, почему 2027 год может стать окном возможностей. Он отметил, что решающими будут не только реформы, но и политические договоренности внутри ЕС. Он отметил, что в такой кампании ключевое не ждать "подарки", а системно объяснять, почему быстрое движение в ЕС усилит саму Европу.

ЕС готовит для Украины уникальный формат вступления