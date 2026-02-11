Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
Может ли Украина быть готова к вступлению в ЕС до 2027 года?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сделает все, чтобы технически быть готовой к вступлению в ЕС до 2027 года.
Глава государства отметил, что Украине надо четкая дата вступления как пункт мирного соглашения, поскольку если ее не будет – Россия будет блокировать этот процесс, в частности руками представителей Европы.
Я хочу конкретную дату. Если в договоре, под которым подписывается Америка, Россия, именно Путин, я как Президент Украины и Европа, не будет даты, то Россия сделает все потом, чтобы заблокировать процесс,
– написал президент в телеграмме.
Он отметил, что есть проблемы с открытием переговорных кластеров.
Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала объяснил, почему 2027 год может стать окном возможностей. Он отметил, что решающими будут не только реформы, но и политические договоренности внутри ЕС. Он отметил, что в такой кампании ключевое не ждать "подарки", а системно объяснять, почему быстрое движение в ЕС усилит саму Европу.
ЕС готовит для Украины уникальный формат вступления
По данным издания Bloomberg, ЕС рассматривает несколько сценариев членства Украины, включая поэтапное присоединение и предоставление отдельных прав еще до завершения процедуры вступления и даже до мирного соглашения.
Мирный план США, который формируется из 20 пунктов, предусматривает членство Украины в ЕС в 2027 году. Это подтвердили в Еврокомиссии.