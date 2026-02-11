Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.
Чи може Україна бути готова до вступу у ЄС до 2027 року?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року.
Глава держави зазначив, що Україні треба чітка дата вступу як пункт мирної угоди, оскільки якщо її не буде – Росія буде блокувати цей процес, зокрема руками представників Європи.
Я хочу конкретну дату. Якщо в договорі, під яким підписується Америка, Росія, саме Путін, я як Президент України та Європа, не буде дати, то Росія зробить усе потім, щоб заблокувати процес,
– написав президент у телеграмі.
Він зазначив, що є проблеми з відкриттям переговорних кластерів.
Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу пояснив, чому 2027 рік може стати вікном можливостей. Він зауважив, що вирішальними будуть не лише реформи, а й політичні домовленості всередині ЄС. Він зауважив, що в такій кампанії ключове не чекати на "подарунки", а системно пояснювати, чому швидший рух у ЄС посилить саму Європу.
ЄС готує для України унікальний формат вступу
За даними видання Bloomberg, ЄС розглядає кілька сценаріїв членства України, включаючи поетапне приєднання та надання окремих прав ще до завершення процедури вступу та навіть до мирної угоди.
Мирний план США, який формується із 20 пунктів, передбачає членство України в ЄС у 2027 році. Це підтвердили у Єврокомісії.