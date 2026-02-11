Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами.

Чи може Україна бути готова до вступу у ЄС до 2027 року?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу в ЄС до 2027 року.

Глава держави зазначив, що Україні треба чітка дата вступу як пункт мирної угоди, оскільки якщо її не буде – Росія буде блокувати цей процес, зокрема руками представників Європи.

Я хочу конкретну дату. Якщо в договорі, під яким підписується Америка, Росія, саме Путін, я як Президент України та Європа, не буде дати, то Росія зробить усе потім, щоб заблокувати процес,

– написав президент у телеграмі.

Він зазначив, що є проблеми з відкриттям переговорних кластерів.

Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу пояснив, чому 2027 рік може стати вікном можливостей. Він зауважив, що вирішальними будуть не лише реформи, а й політичні домовленості всередині ЄС. Він зауважив, що в такій кампанії ключове не чекати на "подарунки", а системно пояснювати, чому швидший рух у ЄС посилить саму Європу.

ЄС готує для України унікальний формат вступу