Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Які варіанти може запропонувати ЄС для членства України в союзі?

Особи, обізнані у цьому питанні, повідомляють, що ЄС розглядає можливість надання Україні захисту через перспективу вступу до ЄС та швидкий доступ до окремих прав держав-членів. Паралельно блок має на меті визначити чіткі дедлайни для подальших кроків у процедурі приєднання.

Серед інших варіантів, про які говорять у ЄС – збереження чинного курсу на вступ або формат поступового входження України до ЄС через перехідний період. Втім джерела утримуються від подробиць, оскільки консультації ще тривають.

Членство ЄС як пункт у мирному плані: що відомо?

Мирний план США, який формується із 20 пунктів, передбачає членство України в ЄС у 2027 році, водночас Київ отримає деякі привілеї держав-членів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне приєднатись до Європейського Союзу вже цього року, оскільки членство є ключовою гарантією безпеки після укладення миру із Росією.

Речник Європейської комісії, виконавчого органу блоку підтвердив, що майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди.

За його словами, напередодні вступу країн-кандидатів ЄС активно посилює з ними співпрацю. Для України блок вже реалізує ці можливості через Угоду про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Що відомо про шлях України до ЄС?

У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Київ отримав статус кандидата та дозвіл на початок переговорів про вступ наприкінці 2023 року.

Переговори розпочались вже у 2024 році, втім влада Угорщини, відома своїми проросійськими поглядами та підтримкою президента Путіна, блокувала відкриття так званих переговорних розділів. Водночас Віктор Орбан звинуватив ЄС у намірах примусити всіх європейців воювати на території України.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зауважив, що наразі Україна перебуває на фінальній стадії вступу до ЄС і може стати членом у 2028 році, якщо всі необхідні реформи будуть реалізовані до кінця 2027-го.