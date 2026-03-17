Тепер Україна розпочинає роботу над реалізацією всіх умов для вступу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Які нові вимоги отримала Україна для вступу до Євросоюзу?

Українська делегація під час роботи в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними 3 переговорними кластерами. Йдеться про:

кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",

кластер 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання",

кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Так, Україна вперше в історії отримала повний пакет умов, необхідних для вступу до ЄС.

Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала відповідні бенчмарки за кластерами:

1 "Основи процесу вступу до ЄС",

2 "Внутрішній ринок",

6 "Зовнішні відносини".

Наступним етапом є виконання визначених вимог, закриття переговорних кластерів і підписання договору про вступ. Це стане фінальним кроком на шляху до повноправного членства України в Європейському Союзі.

