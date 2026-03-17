Тепер Україна розпочинає роботу над реалізацією всіх умов для вступу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Дивіться також Україну просять почекати зі вступом в ЄС 10 – 20 років, яких у нас немає, – Качка
Які нові вимоги отримала Україна для вступу до Євросоюзу?
Українська делегація під час роботи в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними 3 переговорними кластерами. Йдеться про:
- кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",
- кластер 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання",
- кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".
Так, Україна вперше в історії отримала повний пакет умов, необхідних для вступу до ЄС.
Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала відповідні бенчмарки за кластерами:
- 1 "Основи процесу вступу до ЄС",
- 2 "Внутрішній ринок",
- 6 "Зовнішні відносини".
Наступним етапом є виконання визначених вимог, закриття переговорних кластерів і підписання договору про вступ. Це стане фінальним кроком на шляху до повноправного членства України в Європейському Союзі.
Як просувається євроінтеграція України?
На початку березня країни ЄС заблокували прискорений вступ України до ЄС у 2027 році, віддавши перевагу традиційній процедурі. Остаточне рішення щодо моделі вступу України буде сформоване 19 березня у висновках Ради ЄС.
Раніше Єврокомісія наголосила на необхідності визнання одностатевих шлюбів в Україні для відповідності стандартам ЄС з прав людини. Новий Цивільний кодекс України критикується за звуження правового захисту для одностатевих пар, що може ускладнити євроінтеграційні зобов'язання країни.
Європейські політики обговорюють можливість прискореного вступу України до ЄС як частину мирного плану для завершення війни з Росією. Раніше повідомляли, що ЄС може запропонувати Україні членство до 2027 року, але це виявилось малоймовірно через складні процедурні вимоги, які включають реформи у сфері правового порядку, боротьби з корупцією та економічної стабільності.