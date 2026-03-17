Тепер Україна розпочинає роботу над реалізацією всіх умов для вступу. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Які нові вимоги отримала Україна для вступу до Євросоюзу?

Українська делегація під час роботи в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними 3 переговорними кластерами. Йдеться про:

  • кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",
  • кластер 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання",
  • кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Так, Україна вперше в історії отримала повний пакет умов, необхідних для вступу до ЄС.

Раніше, у грудні, українська сторона вже отримала відповідні бенчмарки за кластерами:

  • 1 "Основи процесу вступу до ЄС",
  • 2 "Внутрішній ринок",
  • 6 "Зовнішні відносини".

Наступним етапом є виконання визначених вимог, закриття переговорних кластерів і підписання договору про вступ. Це стане фінальним кроком на шляху до повноправного членства України в Європейському Союзі.

Як просувається євроінтеграція України?

  • На початку березня країни ЄС заблокували прискорений вступ України до ЄС у 2027 році, віддавши перевагу традиційній процедурі. Остаточне рішення щодо моделі вступу України буде сформоване 19 березня у висновках Ради ЄС.

  • Раніше Єврокомісія наголосила на необхідності визнання одностатевих шлюбів в Україні для відповідності стандартам ЄС з прав людини. Новий Цивільний кодекс України критикується за звуження правового захисту для одностатевих пар, що може ускладнити євроінтеграційні зобов'язання країни.

  • Європейські політики обговорюють можливість прискореного вступу України до ЄС як частину мирного плану для завершення війни з Росією. Раніше повідомляли, що ЄС може запропонувати Україні членство до 2027 року, але це виявилось малоймовірно через складні процедурні вимоги, які включають реформи у сфері правового порядку, боротьби з корупцією та економічної стабільності.