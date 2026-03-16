Про це розповів віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Що кажуть у Європі про вступ України в ЄС?

Серед країн, що відкладають вступ України в ЄС, Німеччина.

Такі країни, як Німеччина, кажуть: це суперважлива для нас історія, нам потрібна довіра. Тому ви зробите реформи, і нам треба умовних 20 років, щоб ви "відстоялися", щоб ми переконалися, що все працює. Це не тому, що ми не хочемо вас приймати, нам просто треба довіра,

– розповів Качка.

Він зазначив, що процес вступу у ЄС балканських країн був довгим, бо "довоєнна" методологія була побудована таким чином, що треба було довести, що здійснені реформи незворотні.

"Що ми можемо зробити? Ми згадуємо, і всі згадують, що коли Румунія і Болгарія вступали в ЄС, був створений спеціальний механізм контролю і верифікації CVM (Cooperation and Verification Mechanism)", – додав віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО.

Він зауважив, що тоді Єврокомісія, попри те, що Румунія вже була членом ЄС, мала верифікувати, що країна все виконує. Також ЄС міг своїм рішенням обмежити права Румунії. Зараз це називається "сейфгардами".

Але в України немає 20 років, щоб чекати, поки все "відстоїться".

Може я перебільшую про 20 років, хай 10 років – але для нас це вічність. І тому цей механізм сейфгардів і CVM – це абсолютно нормальна історія. Однак це не проговорювалося в деталях,

– розповів Качка.

Загалом ЄС вимагає від України ухвалити близько 300 законів.

Водночас наша держава продовжує переговори про визначення конкретної дати свого вступу. Остаточне рішення щодо цього залежить від усіх держав-членів ЄС, а не Єврокомісії.

"Поки всі держави-члени Європейського Союзу не погодяться на певну дату, Комісія взагалі не може в таких категоріях говорити. Я думаю, що ця дискусія має тривати далі, доти, доки ця дата не з'явиться", – додав віцепрем'єр.

Більш "оптимістична атмосфера" може бути, коли України буде більш амбітна по реформах у сфері верховенства права.

