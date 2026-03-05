Про це 4 березня повідомили посли ключових країн ЄС, передає видання Politico.
Чи зможе вступити Україна в ЄС у 2027 році?
Країни ЄС повідомили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що не підтримують модель вступу України до ЄС за пришвидшеною процедурою. Мовиться про формат "спочатку членство, а потім інтеграція", який було заплановано на 2027 рік.
Один із європейських дипломатів зауважив, що країни-члени блоку залишаються прихильними до вступу України, однак вважають, що це має відбуватись за звичною процедурою та визначеними правилами, які передбачають виконання необхідних реформ.
Ми хочемо закріпити Україну в ЄС… але ми не можемо порушити наші процедури та відмовитися від системи, що базується на заслугах. Річ у тому, щоб знайти реалістичний шлях уперед,
– додав інший дипломат.
Водночас видання наголошує, що остаточне рішення щодо позиції ЄС у цьому питання буде оприлюднене 19 березня у висновках Ради ЄС.
До слова, раніше Єврокомісія пропонувала прискорений план вступу України до ЄС, що обмежував певні привілеї Києва.
Чи отримає Київ обіцяні 90 мільярдів допомоги від ЄС?
Під час засідання "коаліції охочих" у Києві 24 лютого представники ЄС, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської Ради Антоніу Кошта, запевнили Володимира Зеленського у продовжені підтримки Києва.
Європейські партнери також запевнили, що обіцяні Україні 90 мільярдів євро фінансової підтримки будуть надані, попри блокування рішення з боку Угорщини.
Водночас президентка Єврокомісії зауважила, що військова допомога від союзу триватиме, мовиться про дрони, ракети та інші боєприпаси необхідні для захисту проти російської агресії.