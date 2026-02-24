Лідери Євросоюзу, що брали участь в засіданні, дали відповіді на найважливіші для України питання щодо допомоги та членства в ЄС. Ведуча 24 Каналу Софія Назаренко розкрила, про що говорили європейські високопосадовці в Києві.

Дивіться також Президентка Єврокомісії анонсувала "енергетичний Рамштайн" та нову підтримку для України

Чи отримає Україна допомогу?

Після засідання "коаліції охочих" пройшла пресконференція Володимира Зеленського та двох представників Європейського Союзу – президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської Ради Антоніу Кошти.

Головний меседж, з яким європейці приїхали до Києва, – підтримка України триватиме. Зокрема, 90 мільярдів євро, виділення яких Києву було ухвалено у 2025 році, будуть надані. Це відбудеться попри те, що Угорщина заблокувала їх надходження Україні.

Варто знати. Будапешт наклав вето на рішення Євросоюзу про надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро. Для його ухвалення потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС, але через позицію Угорщини цей процес було призупинено. Глава МЗС країни Петер Сіярто також заявив, що Угорщина блокуватиме цей кредит, доки Україна не відновить транзит нафти "Дружбою". Раніше нафтогін було ушкоджено під час російської атаки.

"Рішення про цей кредит вже було ухвалене і країни-члени ЄС дали своє слово, і це слово неможливо порушити. Тому ми забезпечимо цей кредит у той чи інший спосіб", – наголосила президентка Єврокомісії.

Також вона заявила, що вже сформовані перші пріоритети для допомоги – це військова підтримка від дронів до ракет і також боєприпаси.

Ми зможемо закупити, виробити та забезпечити сучасне озброєння для Збройних Сил Україн. Ця робота вже розпочалася. Наша мета – забезпечити його надходження до Великодня,

– сказала вона.

Володимир Зеленський пояснив, що пошкодження трубопроводу "Дружба" виникли саме через російські атаки, тому він порадив угорському прем'єру звертатися безпосередньо до Москви з цього питання.

Вже не вперше прем'єр-міністр Угорщини щось блокує. Питання кредиту у 90 мільярдів і нафтопроводу "Дружба" – це різні речі. Перш за все, трубопровід зруйнувала саме Росія,

– підкреслив президент.

Також президент Європейської Ради Антоніу Кошта пояснив, що рішення про виділення Україні 90 мільярдів євро кредиту ухвалила Європейська Рада і прем'єр-міністр Угорщини не може скасувати його заднім числом. Тому Україна отримає цю допомогу.

Коли Україна може стати членом ЄС?

Ще одне важливе питання було порушено під час брифінгу – 20-й пакет санкцій проти Москви. ЄС не зміг його ухвалити саме до четвертих роковин повномасштабного вторгнення Росії проти України. Зеленський закликав обмежити російську економіку щодо отримання прибутків для фінансування війни, а також пересування російських танкерів і експорту російського газу і нафти.

Урсула фон дер Ляєн зі свого боку впевнена, що цей санкційний пакет буде ухвалено. Для цього за нього мають одностайно проголосувати всі 27 країн-членів Євросоюзу, включно з Угорщиною, яка теж заявила що блокуватиме це рішення.

Під час пресконференції порушилось енергетичне питання. В ЄС вже розробляють плани щодо підтримки Україні на наступний рік. Зокрема, підготовлений пакет про виділення нашій країні 920 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку української енергетичної системи, ремонт атомних електростанцій, пошкоджених об'єктів.

Не залишилось без уваги й питання майбутнього вступу України в ЄС. Зеленський висловив надію, що це станеться у 2027 році. Президент наголосив, що хоче, аби Україна знала, коли саме вона може вступити до Європейського Союзу.

Президентки Європейської комісії чітко зазначила, що Україна може стати членом ЄС і вже перебуває на цьому шляху.

Україна видатним чином порається з виконанням необхідних складних реформ. Нам треба переконати дуже багатьох людей модернізувати країну і продовжити цей процес заради її блага. Мене вражає надзвичайний прогрес, якого досяг Київ попри те, що в цей час триває війна за виживання,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що з боку Європи дата вступу України до Європейського Союзу не можна визначити, але буде підтримка, завдяки якій Київ зможе досягти своєї мети.

Що відомо про виділення Україні кредиту від ЄС?