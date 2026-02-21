Як Фіцо знову погрожує Україні?
Відповідну заяву політик зробив у суботу, 21 лютого. Фіцо скаржиться, що Володимир Зеленський вороже ставиться до Словаччини й не хоче розуміти її "мирного підходу".
Українського президента звинувачують у зупинці постачання газу до Словаччини, що завдало країні збитків у 500 мільйонів євро на рік.
Тепер же, за словами Фіцо, Зеленський нібито зупинив постачання нафти, що спричинило додаткові втрати й логістичні труднощі.
Словаччина – горда і суверенна країна, а я – гордий і суверенний словак. Якщо в понеділок не буде відновлено постачання нафти до Словаччини, я попрошу SEPS, державну акціонерну компанію, припинити аварійне постачання електроенергії до України,
– пригрозив прем'єр.
На тлі цього він підкреслив, що в січні 2026 року необхідних для стабілізації української енергетичної мережі аварійних постачань буцімто було вдвічі більше, аніж за весь 2025 рік.
Також Фіцо вважає "абсолютно правильною" свою відмову від участі в європейській позиці 90 мільярдів євро для Києва. Нагадаємо, напередодні Угорщина заблокувала надання цього кредиту, зокрема через зупинку "Дружби".
До слова, Україна пропонує використовувати для транзиту нафти в Угорщину та Словаччину інші шляхи, зокрема нафтопровід "Одеса – Броди". Про це йдеться в адресованому Генеральному директорату з питань енергетики Єврокомісії листі, з яким ознайомилася "Європейська правда".
Що відомо про зупинку транзиту нафти?
Нагадаємо, раніше російський обстріл української інфраструктури пошкодив обладнання, що призвело до зупинення транзиту нафтопроводом "Дружба".
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Київ у тому, що він не відновив роботу об'єкта нібито "суто з політичних міркувань". Тож у відповідь країна поставила на паузу постачання дизельного пального до України.
Незабаром "ініціативу" підтримали у Словаччині – Фіцо оголосив про зупинку експорту з НПЗ Slovnaft.