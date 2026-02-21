Як Фіцо знову погрожує Україні?

Відповідну заяву політик зробив у суботу, 21 лютого. Фіцо скаржиться, що Володимир Зеленський вороже ставиться до Словаччини й не хоче розуміти її "мирного підходу".

Дивіться також Погрози через "Дружбу": чи залишиться Україна без пального та як Угорщина й Словаччина залежать від Росії

Українського президента звинувачують у зупинці постачання газу до Словаччини, що завдало країні збитків у 500 мільйонів євро на рік.

Тепер же, за словами Фіцо, Зеленський нібито зупинив постачання нафти, що спричинило додаткові втрати й логістичні труднощі.

Словаччина – горда і суверенна країна, а я – гордий і суверенний словак. Якщо в понеділок не буде відновлено постачання нафти до Словаччини, я попрошу SEPS, державну акціонерну компанію, припинити аварійне постачання електроенергії до України,

– пригрозив прем'єр.

На тлі цього він підкреслив, що в січні 2026 року необхідних для стабілізації української енергетичної мережі аварійних постачань буцімто було вдвічі більше, аніж за весь 2025 рік.

Також Фіцо вважає "абсолютно правильною" свою відмову від участі в європейській позиці 90 мільярдів євро для Києва. Нагадаємо, напередодні Угорщина заблокувала надання цього кредиту, зокрема через зупинку "Дружби".

До слова, Україна пропонує використовувати для транзиту нафти в Угорщину та Словаччину інші шляхи, зокрема нафтопровід "Одеса – Броди". Про це йдеться в адресованому Генеральному директорату з питань енергетики Єврокомісії листі, з яким ознайомилася "Європейська правда".

Що відомо про зупинку транзиту нафти?