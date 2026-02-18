Чому транзит "Дружбою" зупинили?
Ситуацію прокоментували на брифінгу в українському Міністерстві закордонних справ, передає 24 Канал. Там нагадали про постійні російські атаки на нафтогазову інфраструктуру.
Речник відомства Георгій Тихий зауважив, що транзит нафти зупинено через ворожий обстріл "Дружби", що пошкодив обладнання. Того ж дня Будапешту повідомили про причину.
Угорщина не говорить про це, але звинувачує Україну… Причина перебою з постачаннями – це провина Росії, а Україна виконує всі зобов'язання щодо договорів і санкційної політики,
– додав він.
Окремо посадовець зазначив, що Київ постійно перебуває на зв'язку з Єврокомісією та угорськими органами щодо цього питання.
У МЗС також нагадали, що росіяни регулярно атакують нафтогазову інфраструктуру – це понад 1 300 ракет і дронів торік.
Чи можна позбутися "залежності" від Росії?
Тихий нагадав, що винятки для Будапешта в межах Євросоюзу надали тимчасово – країна мала час на диверсифікацію, а реальних підстав зберігати залежність від російських енергоресурсів немає.
Ба більше, інші європейські країни переконані, що можливості змінити постачальника нафти й газу існують.
Від деяких країн Європи ми не бачимо спроб це виправити, натомість залишаються спроби зберегти "залежність" (від російських енергоресурсів – 24 Канал),
– додав речник МЗС України.