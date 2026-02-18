Почему транзит "Дружбой" остановили?

Ситуацию прокомментировали на брифинге в украинском Министерстве иностранных дел, передает 24 Канал. Там напомнили о постоянных российских атаках на нефтегазовую инфраструктуру.

Представитель ведомства Георгий Тихий отметил, что транзит нефти остановлен из-за вражеского обстрела "Дружбы", что повредил оборудование. В тот же день Будапешту сообщили о причине.

Венгрия не говорит об этом, но обвиняет Украину… Причина перебоев с поставками – это вина России, а Украина выполняет все обязательства по договорам и санкционной политике,

– добавил он.

Отдельно чиновник отметил, что Киев постоянно находится на связи с Еврокомиссией и венгерскими органами по этому вопросу.

В МИД также напомнили, что россияне регулярно атакуют нефтегазовую инфраструктуру – это более 1 300 ракет и дронов в прошлом году.

Можно ли избавиться от "зависимости" от России?

Тихий напомнил, что исключения для Будапешта в рамках Евросоюза были предоставлены временно – у страны было время на диверсификацию, а реальных оснований сохранять зависимость от российских энергоресурсов нет.

Более того, другие европейские страны убеждены, что возможности сменить поставщика нефти и газа существуют.

От некоторых стран Европы мы не видим попыток это исправить, вместо этого остаются попытки сохранить "зависимость" (от российских энергоресурсов – 24 Канал),

– добавил спикер МИД Украины.

