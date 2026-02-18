Почему Венгрия прекращает поставки дизельного топлива в Украину?

О том, когда могут возобновить поставки, говорится в сообщении Index.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки дизельного топлива в Украину прекращены, пока не возобновит работу нефтепровод "Дружба".

Министр убежден, что Украина не возобновила поставки нефти в Венгрию через газопровод из "чисто политических" соображений. Очевидно ограничения в поставках топлива является своеобразным ответом.

Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся,

– прокомментировал Сийярто.

В то же время глава МИД Венгрии добавил, что страна имеет запасы нефти на 96 дней, поэтому сейчас причин для беспокойства нет.