Чому Угорщина припиняє постачання дизельного пального в Україну?

Про те, коли можуть відновити постачання, йдеться у повідомленні Index.

Так, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що постачання дизельного пального до України припинено, поки не відновить роботу нафтопровід "Дружба".

Міністр переконаний, що Україна не відновила постачання нафти до Угорщини через газопровід із "суто політичних" міркувань. Вочевидь обмеження в постачанні палива є своєрідною відповіддю.

Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося,

– прокоментував Сійярто.

Водночас очільник МЗС Угорщини додав, що країна має запаси нафти на 96 днів, тож нині причин для занепокоєння немає.