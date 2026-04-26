Чи подешевшає дизель в Україні?

Уже незабаром змінитися може й вартість дизельного пального для українців. Про це в Києві заявив віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль після засідання Ukraine Energy Coordination Group, передає "РБК-Україна".

Вимагаючи відновлення роботи "Дружби", Угорщина та Словаччина ще в лютому зупинили експорт дизелю в Україну. Однак, за словами Шмигаля, тепер усе може змінитися.

Вважаю, що труба, яка є між Угорщиною та Україною має використовуватися. Ба більше, що є проблематика на ринку пального. Тому це допоможе нам отримати додаткові об'єми, можливо, здешевити дизельні ресурси завдяки роботі трубопровідного транспорту,

– припустив міністр енергетики.

Щоправда, український уряд не веде переговорів щодо імпорту пального, адже це компетенція компаній. Водночас питання "пропрацюють" з "Укртранснафтою" і угорською компанією MOL.

Довідка: дизель Україна зазвичай купувала в Угорщини, його постачали переважно залізницею і нафтопродуктопроводом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна забезпечена обсягами пального на травень. В умовах кризи через ескалацію на Близькому Сході виконання домовленостей щодо такого імпорту є одним із пріоритетів енергетичної співпраці з партнерами.

