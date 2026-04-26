Подешевеет ли дизель в Украине?
Уже вскоре измениться может и стоимость дизельного топлива для украинцев. Об этом в Киеве заявил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль после заседания Ukraine Energy Coordination Group, передает "РБК-Украина".
Требуя возобновления работы "Дружбы", Венгрия и Словакия еще в феврале остановили экспорт дизеля в Украину. Однако, по словам Шмыгаля, теперь все может измениться.
Считаю, что труба, которая есть между Венгрией и Украиной должна использоваться. Более того, что есть проблематика на рынке топлива. Поэтому это поможет нам получить дополнительные объемы, возможно, удешевить дизельные ресурсы благодаря работе трубопроводного транспорта,
– предположил министр энергетики.
Правда, украинское правительство не ведет переговоров по импорту топлива, ведь это компетенция компаний. В то же время вопрос "проработают" с "Укртранснафтой" и венгерской компанией MOL.
Справка: дизель Украина обычно покупала у Венгрии, его поставляли преимущественно по железной дороге и нефтепродуктопроводу.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина обеспечена объемами топлива на май. В условиях кризиса из-за эскалации на Ближнем Востоке выполнение договоренностей по такому импорту является одним из приоритетов энергетического сотрудничества с партнерами.
На что ещё повлиял запуск "Дружбы"?
Первые партии российской нефти поступили в ЕС уже 23 апреля. Поэтому Венгрия сняла вето на предоставление Украине огромного кредита, а Словакия не стала блокировать решение во время формальной письменной процедуры одобрения.
Кроме того, европейцы наконец-то утвердили 20-й пакет санкций против России. Правда, в него не вошел запрет на предоставление морских услуг судам страны-агрессора – из-за событий на Ближнем Востоке и подорожания нефти.
Интересно, что раньше Украина могла зарабатывать на транзите по нефтепроводу "Дружба". В эксклюзивном комментарии 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что доходы были относительно небольшими, а выплаты со стороны России поступали нерегулярно. Из-за этого ситуацию оценить сложно.