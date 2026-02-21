За деякими варіантами, це поєднувалося б із наданням додаткових безпекових гарантій Києву, а також можливими територіальними поступками. Про це повідомляє Die Welt.
Що відомо про можливий мирний сценарій та роль ЄС?
У європейських політичних та дипломатичних колах активно обговорюють, яким може бути мирний план щодо війни Росії проти України.
Одним із розглянутих елементів є прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Це обговорюється поряд із наданням гарантій безпеки та політичної підтримки з боку Заходу.
За даними німецького видання, частина перемовників пропонує поєднати питання швидкого євроінтеграційного курсу України з потенційними домовленостями щодо завершення війни. Деякі варіанти передбачають, що Києву можуть пропонувати як потенційні безпекові гарантії, так і прискорений шлях до членства в ЄС.
Водночас у Брюсселі розуміють, що для таких рішень знадобиться не тільки політична підтримка країн-членів, а й вагомі аргументи для українського суспільства, яке має підтримати будь-які компроміси щодо територій чи безпеки. Прискорене членство в ЄС розглядається як один із таких можливих аргументів.
У чому складнощі вступу до ЄС?
У дискусіях фігурує орієнтовна дата 2027 року як можливий термін для вступу України до ЄС. Проте багато дипломатичних джерел вважають цей графік малоймовірним та схильні називати більш реалістичним період між 2028 і 2030 роками.
Основна причина – це складні процедурні вимоги для вступу до ЄС. Існуючі правила передбачають низку критеріїв, які країна-кандидат повинна виконати, включно з проведенням глибоких реформ у сфері правового порядку, боротьбі з корупцією, зміцненні демократії та економічної стабільності.
Європейські посадовці підкреслюють, що жодне рішення щодо прискореного вступу не може ігнорувати внутрішні процедури ЄС та готовність усіх країн-членів підтримати такий крок. Саме тому остаточні параметри такого можливого мирного плану залишаються предметом інтенсивних переговорів.
Єврокомісія наголосила на необхідності визнання одностатевих шлюбів в Україні для відповідності стандартам ЄС з прав людини. Новий Цивільний кодекс України критикується за звуження правового захисту для одностатевих пар, що може ускладнити євроінтеграційні зобов'язання країни.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив обговорення пришвидшеного вступу України до ЄС, проте Угорщина блокує ці зусилля. Україна демонструє прогрес у реформуванні для євроінтеграції та розраховує на підтримку європейських партнерів, обговорюючи це питання на дипломатичному рівні.
Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що Європа поки не готова назвати конкретні терміни вступу України до ЄС. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив, що питання вступу України тісно пов’язане з мирною угодою, і немає готовності назвати дату.