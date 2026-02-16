Про це в понеділок, 16 лютого, під час пресконференції заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Чи розглядається можливість пришвидшеного вступу України до ЄС?

Сибіга підтвердив інформацію щодо дискусій стосовно вступу України до ЄС за пришвидшеною програмою та водночас заявив, що зусилля Києва продовжує блокувати Угорщина на чолі із Віктором Орбаном.

За його словами, інші європейські країни підтримують Україну та розуміють важливість її членства для блока.

Недалекоглядна позиція Угорщини, яка повністю блокує всі українські зусилля на цьому напрямку. Але найголовніше те, що Європа також усвідомлює, що Україна потрібна для Євросоюзу, що Україна принесе в ЄС дуже багато переваг. Від безпеки до посилення політико-дипломатичних та економічних позицій Європи. Для самодостатності Європи. Для стратегічної автономії Європи. Для оборонної галузі,

– заявив Сибіга.

Разом з тим він наголосив, що чіткі терміни прискореного вступу України до ЄС є ключовим елементом безпекових гарантій в рамках мирної угоди.

Сибіга зауважив, що Україна демонструє хороший результат у впровадженні реформ, необхідних для євроінтеграції, та підтвердив готовність Києва виконувати усі визначені критерії членства. Він також зазначив, що у досягнення цих стандартів Україна розраховує на підтримку партнерів, зокрема Ради Європи. За словами міністра, це питання обговорювалось під час зустрічей.

Сибіга переконаний, що Європа розуміє переваги вступу України до блоку.

"Тому, мені здається, що цей процес набирає практичного виміру, дискусії тривають. Ми мали деякі конкретні розмови з різним баченням і різними формулами, але, безумовно, ще багато роботи попереду", – наголосив Сибіга.

Цікаво! Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу повідомив, що робота над процедурами вступу України до ЄС вже триває – навіть попри формальні затримки. А коли з'явиться можливість закріпити результати праці, увесь пройдений шлях буде підтверджено. За його словами, у Брюсселі вже прораховують кількість депутатів від України в Європарламенті.



Окрім того, Тихий підкреслив, що членство України в ЄС є не лише економічним чи політичним кроком, але й важливою складовою гарантій безпеки після завершення війни.

Що в Європі кажуть про терміни вступу України до ЄС?