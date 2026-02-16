Україна хоче отримати дату членства у 2027 році як частину мирної угоди. Про це повідомили в Reuters.

На Мюнхенській конференції 15 лютого Кая Каллас повідомила про неготовність Європи назвати конкретні дати вступу України до Союзу, незважаючи на вимоги Володимира Зеленського.

У мене таке відчуття, що держави-члени не готові назвати конкретну дату. Попереду ще багато роботи,

– заявила Каллас.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтвердив слова Каллас і додав, що питання вступу тісно пов’язане з мирною угодою, а з боку Росії взагалі не видно ніяких кроків.

Він наголосив на необхідності членства України в ЄС, однак зазначив, що під час розмов із багатьма главами держав склалося враження про відсутність готовності назвати конкретну дату.

Україна подала заявку на вступ ще у 2022 році. Також членство України в ЄС у 2027 році було прописано в 20-пунктному мирному плані.

Що відомо про можливий вступ України до ЄС?