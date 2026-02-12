Відповідну заяву він зробив перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

Що сказав Пісторіус про вступ України до ЄС?

Міністр оборони Німеччини прокоментував висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо необхідності встановлення чіткої дати вступу України до Європейського Союзу, підкресливши, що членство в ЄС є складовою безпекової системи держави.

Так, Борис Пісторіус зазначив, що вважає цілком можливим досягти домовленості про конкретний термін. Разом із тим він підкреслив, що таке рішення потребує окремого опрацювання.

Якою вона має бути? Про це треба вести переговори. Це не те, що можна визначити під впливом моменту,

– додав очільник Міністерства оборони Німеччини.

Які останні заяви звучали стосовно вступу України до ЄС?