Крейсер відправили на ремонт ще у 1997 році, однак згодом роботи переросли у глибоку модернізацію, терміни якої неодноразово переносили. За різними оцінками, оновлення радянського корабля тривало майже 20 років і обійшлося Росії більш ніж у 5 мільярдів доларів. Після модернізації він отримав 80 універсальних пускових установок для ракет "Калибр", "Оникс" і "Циркон", а також нові системи озброєння та ППО.

Втім, на думку низки аналітиків, такі вкладення можуть виявитися невиправданими. У матеріалі Navy News військовий експерт HI Sutton звертає увагу, що ще до появи морських дронів концентрація настільки великої вогневої потужності в одному корпусі викликала питання. Тепер, з огляду на досвід України у застосуванні безпілотників, ці сумніви лише посилилися.

Експерт наголошує: справа не лише в тому, чи здатні дрони потопити або серйозно пошкодити такий корабель, а й у тому, наскільки виправданим є вкладення величезних ресурсів у подібні цілі. Україна, використовуючи морські, надводні, підводні та повітряні безпілотники, продемонструвала, що навіть відносно дешеві засоби можуть суттєво обмежити дії флоту противника, зокрема блокувати кораблі у базах.

За словами Sutton, навіть якщо більшість дронів буде знищено, достатньо одного прориву для досягнення стратегічного ефекту. Він також зауважив, що з огляду на досвід втрати крейсера "Москва", частину коштів, витрачених на нові ракети та системи ППО для "Адмирал Нахимов", можливо, доцільніше було б спрямувати на підвищення живучості корабля та системи пожежогасіння.

Аналітик вважає, що програма модернізації має ознаки іміджевого проєкту, де демонстративність може відігравати не меншу роль, ніж реальна бойова ефективність. Не виключається, що крейсер використовуватимуть переважно для демонстрації прапора та участі у парадах.

