Єдина причина, чому кластери досі формально не відкриті, хоча робота паралельно триває, – це блокування з боку Угорщини. Про це Георгій Тихий заявив в інтерв'ю для 24 Каналу.

Який сигнал Орбан дає угорцям в Україні?

Це блокування політично вмотивоване, не пов'язане з виконанням критеріїв і є стратегією уряду Віктора Орбана. Нині ми працюємо над тим, щоб зняти цю перешкоду.

Ми готуємося до будь-яких сценаріїв за підсумками виборів в Угорщині та працюватимемо з тими, кого обере угорський народ. Це наш загальний підхід до всіх країн.

Ми переконані, що вступ України до Європейського Союзу відповідає насамперед інтересам самої Угорщини. Зокрема, мовиться про угорську громаду в Україні. Угорська сторона постійно наголошує на потребі захисту її прав і турботи про них.

Найкращий спосіб подбати про угорську громаду в Україні – розблокувати вступ України до ЄС, щоб етнічні угорці в Україні отримали всі переваги життя в державі – члені Євросоюзу. Тому коли Орбан говорить про намір на десятиліття заблокувати вступ України, то це сигнал і угорцям в Україні.

Станом на зараз ми бачимо категоричну позицію Орбана. Очевидно, що до виборів жодних рішень щодо вступу України він ухвалювати не планує. Тому ми шукаємо альтернативні способи рухатися вперед навіть без формального відкриття кластерів.

Вступ України в ЄС – незворотний

Відбувається паралельна неформальна робота з Європейським Союзом – ми опрацьовуємо кластери, проходимо процедурні етапи без офіційного запуску. Коли з'явиться можливість формально все закріпити, ми зафіксуємо вже пройдений шлях. Мовиться про те, щоб не втрачати час через політизовану позицію однієї сторони. У нас цього часу немає.

Я переконаний, що це тимчасове явище. Вступ України до Європейського Союзу – це вже фактично сформована реальність. У Брюсселі та інших столицях ЄС це розуміють і вже прораховують кількість депутатів від України у Європарламенті, зміни в інституціях, механіку роботи.

Процес незворотний, він уже на своїх рейках. Максимум, чого можуть досягти дії Угорщини, – це певне затягування часу.

Потрібно знайти формулу швидкого вступу України до ЄС, навіть якщо окремі блоки питань ще потребуватимуть доопрацювання. Для нас важливе політичне закріплення: Україна – член Європейського Союзу. Це означатиме, що всі спроби Росії вирвати Україну з європейського простору остаточно провалилися. І саме це має принципове значення.

Зараз триває обговорення різних сценаріїв приєднання України, зокрема з розумінням того, що членство в ЄС – це так само складова гарантій безпеки для нашої держави в контексті мирного процесу. Як сказав президент України, ми хотіли би мати точно зафіксовану дату та розуміння часу нашого приєднання. Для того щоб Росія не могла згодом маніпулювати чи затягувати цей процес.