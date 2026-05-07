Вибухи також фіксували у Брянській області Росії. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про атаку по Наро-Фомінську?

Уранці 7 травня жителі Московської області почали повідомляти про серію вибухів, проліт безпілотників та активну роботу російської протиповітряної оборони. Особливо гучно було у Наро-Фомінську, де, за даними місцевих телеграм-каналів, під атакою міг опинитися військово-логістичний комплекс "Нара".

Очевидці публікують відео зі звуками вибухів та повідомляють про атаку на територію військової частини. Офіційно російська влада поки не підтверджувала ураження об'єкта, однак у мережі активно обговорюють можливий удар саме по логістичній інфраструктурі міноборони Росії.

Вибухи у Московській області: дивіться відео

Крім Московської області, про вибухи також повідомляли жителі Брянської області. Там теж чули звуки роботи ППО та прольоти безпілотників.

Чому військово-логістичний комплекс "Нара" є важливим для Росії?

Військово-логістичний комплекс "Нара" вважають одним із масштабних логістичних об'єктів міноборони Росії у Підмосков'ї. Він розташований на території військового містечка №3 у Наро-Фомінську та займає площу понад 180 – 200 гектарів.

За наявною інформацією, комплекс використовують для зберігання, сортування та розподілу військових вантажів. Йдеться про автоматизовану систему забезпечення російської армії, яка відповідає за логістику та постачання.

Такі об'єкти мають стратегічне значення для функціонування російських збройних сил, оскільки забезпечують оперативне перекидання техніки, боєприпасів та іншого військового обладнання.

Удари безпілотників по Московській області напередодні параду 9 травня мають не лише психологічний, а й стратегічний ефект для України. Через загрозу атак Росія змушена перекидати системи протиповітряної оборони до Москви, послаблюючи захист інших напрямків.

Як сказав в ефірі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, останні атаки показали, що українські дрони здатні долати навіть щільну російську ППО та досягати цілей поблизу Кремля. Зокрема, 4 травня безпілотник пошкодив будівлю на Мосфільмівській вулиці у Москві, приблизно за 6 кілометрів від Кремля.

"Якщо вони стягують ці системи ППО зараз в Москву, значить їх десь немає", – наголосив Загородній.

Політтехнолог пояснив, що головне значення таких ударів полягає не лише у тиску на російську столицю, а й у створенні нових вразливих зон для українських атак. Через перекидання ППО Росія змушена послаблювати прикриття інших важливих об'єктів.

Водночас Загородній зазначив, що для України пріоритетними залишаються удари по стратегічній інфраструктурі Росії – нафтогазових об'єктах, логістичних центрах та підприємствах, які забезпечують російську армію ресурсами для ведення війни.

