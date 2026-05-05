Внаслідок атаки зафіксовано влучання по ключових установках і резервуарах, тривають пожежі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Що відомо про атаку НПЗ?

Підрозділи СБУ спільно із Силами спеціальних операцій 5 травня провели результативну атаку по нафтовій інфраструктурі Росії.

Під удар потрапив нафтопереробний завод "Кірішінафтооргсинтез" у Ленінградській області, який входить до трійки найбільших НПЗ країни-агресора. Потужність підприємства становить близько 20 – 21 мільйона тонн нафти на рік, що забезпечує понад 6% загального обсягу російської нафтопереробки.

За наявною інформацією, внаслідок атаки безпілотників було уражено щонайменше три установки первинної переробки нафти (АВТ). Саме ці технологічні вузли є критично важливими для функціонування підприємства, адже забезпечують базовий процес розділення сирої нафти на фракції. Після влучань на території заводу спалахнула пожежа.

Окрім цього, під удар потрапила нафтоперекачувальна станція "Кіріші". Там було уражено резервуар із нафтопродуктами, що також призвело до займання. Ця станція є ключовим елементом у ланцюгу транспортування нафти та нафтопродуктів до експортних напрямків, зокрема через порт Приморськ.

Паралельно Сили оборони України продовжують уражати й інші військові та логістичні цілі противника. Зокрема, раніше повідомлялося про удари по підприємству "ВНИИР-Прогрес", що виготовляє електроніку для високоточного озброєння, а також по складах пального, командних пунктах і радіолокаційних станціях на тимчасово окупованих територіях.

У СБУ підкреслюють, що такі операції є частиною системної роботи зі зниження економічного та військового потенціалу Росії. У відомстві наголошують: кожен проданий барель російської нафти фактично перетворюється на фінансовий ресурс для ведення війни проти України. Саме тому удари по нафтовій інфраструктурі мають на меті зменшення цих доходів і ускладнення логістики забезпечення армії.

Також підкреслюється, що навіть глибокий тил Росії більше не є безпечним для стратегічних об’єктів. Українські спецслужби вже неодноразово демонстрували здатність ефективно діяти на значній відстані.