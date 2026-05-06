Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як минуло перемир'я в Україні 6 травня?

За словами глави держави, Україна запропонувала Росії повне припинення вогню, однак у відповідь отримала лише нові удари та атаки.

Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що окупаційна армія не припинила жодного виду своєї воєнної активності. Україна, каже Зеленський, діятиме дзеркально та, залежно від розвитку ситуації вночі й наступного дня, ухвалюватиме рішення щодо подальших справедливих кроків.

Зеленський додав, що Київ передав чітку позицію Москві щодо припинення вогню та переходу до дипломатії.

"Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа", – зазначив президент.

Україна готова працювати заради миру й прагне гідно завершити війну. Водночас Росія, за словами Зеленського, дійшла до ситуації, коли проведення її головного параду залежить від дій України. Це і є сигналом, що цю війну треба завершувати.

Важливо! Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу пояснив, що Україна скористалась моментом та дуже вчасно оголосила перемир'я першою. Росіяни, каже політолог, порушили його, тож Київ має повне право атакувати Росію 9 травня. Водночас він додав, що удари по Москві малоймовірні, однак через паніку російського диктатора та масове стягнення систем ППО до столиці НПЗ, оборонні підприємства та інші стратегічні об'єкти є дуже вразливими.

