Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко озвучив 24 Каналу думку, що не обов'язково будуть удари по Москві. На території Росії є дуже багато важливих цілей, які Україна має атакувати до 9 травня.

"Я думаю, цього року щось буде, не обов'язково у Кремлі. Не варто очікувати удару по Червоній площі. Не впевнений, чи в нас є чим дістати, а не просто витратити і попсувати їм нерви. Є достатньо інших цілей на території Росії, на окупованих територіях", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський прокоментував переміщення ППО до Москви. За його словами, це відкриває додаткові можливості для України, адже ворог послаблює захист інших регіонів, перекидаючи засоби протиповітряної оборони у столицю. Очевидно, що російське керівництво не готується до припинення вогню, а хвилюється за свій парад до 9 травня у Москві більше, ніж за всі інші території Росії.

Куди може вдарити Україна?

Петро Андрющенко зазначив, що 5 травня росіяни також атакували цивільні об'єкти. Росіяни завдавали ударів по Сумах 6 травня. Об’єкти, по яких цілив ворог, не мають нічого спільного з військовою інфраструктурою. Це знімає з України зобов'язання дотримуватися припинення вогню. Хоча українська сторона не порушувала перемир’я та дотрималась обіцянки.

"Ніч закінчилась нашими ударами по Криму. Були удари по Джанкою, Армянську. Був удар по Маріуполю, Мелітополю, Антрациту, але все це закінчилось до півночі, як ми обіцяли. Зараз немає ударів, думаю, військове керівництво приймає рішення, що робити далі, як коментувати порушення росіянами перемир'я", – сказав керівник Центру вивчення окупації.

Важливо! Зранку 6 травня росіяни завдали удару по центру Сум, де дрони влучили у дитячий садок. На жаль, внаслідок атаки знайшли тіло охоронниці освітнього закладу. З місця удару госпіталізували двох поранених, яким лікарі надають необхідну допомогу. Діти не відвідували заклад.

Проте, за його словами, не обов'язково бити по параду 9 травня у Москві. Туди ворог стягне усю свою протиповітряну оборону, РЕБ, тому навряд чи Україна зможе досягнути бажаного результату.

Наразі ми не можемо аж так пробити російську оборону, але витратимо один дрон, щоб долетів до Москви, і повинні запустити декілька десятків. Ці декілька десятків можна витратити на Туапсе, щоб вони продовжували збирати нафту прямо в Чорному морі. Є ще багато цілей з політичного і військового погляду,

– наголосив Андрющенко.

Зокрема, мовиться про Санкт-Петербург, який, очевидно, буде незахищений. Там є порт Кронштадт, яким вони пишаються не менше, аніж Севастополем. Також це може бути Єлабуга, з якої також можуть перекинути ППО на Москву. Крім того, є військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ, звідки запускаються "Шахеди" по Україні.

Це місто, в якому живуть воєнні льотчики, які кидали КАБи на Запоріжжя. Принаймні частково їхні колеги точно скидали вночі КАБи на Харківщину. Тому якщо ми у Приморсько-Ахтарськ на 9 травня відкриємо ворота в пекло, щоб ніхто більше не міг звідти злітати, то ми досягаємо одночасно двох цілей,

– додав експерт.

Росія порушила перемир'я: що відомо?

Ввечері 4 травня Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує про режим тиші у ніч із 5 на 6 травня, а наші військові діятимуть дзеркально до дій Росії. Український лідер заявив про це після того, як росіяни заговорили про "режим тиші" на період 8 та 9 травня, коли в окупантів триває "побєдобєсіє".

Проте Росія і досі атакує Україну, ігноруючи запропоноване перемир'я. Під ударами опинилися цивільні міста. Крім того, Росія також не зупинила штурмів на фронті.

Президент України прокоментував, що Росія зірвала режим припинення вогню. З початку доби ворог 1 820 разів порушив режим тиші. Зеленський наголосив, що Україна готує жорстку відповідь.