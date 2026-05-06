Новину повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Скільки людей загинули та постраждали в Сумах 6 травня?

На місці влучання російських БпЛА у Сумах виявили тіло жінки. Загибла – охоронниця дошкільного закладу,

– написав Григоров.

Він підкреслив, що діти заклад не відвідували.



Який вигляд має дитячий садочок у Сумах після влучання дронів / Фото Суспільне

З місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну допомогу.

Зверніть увагу! Буквально за кілька хвилин до посту Григорова журналісти Суспільного написали: під завалами у Сумах знайшли тіло загиблої людини. Це підтвердив виданню Станіслав Поляков. Згодом з комунікацією вийшов глава ОВА.

У поліції розповіли, що евакуювали поранених та передали їх медикам, а також допомагали іншим громадянам залишити небезпечну територію.

Евакуація поранених у Сумах сьогодні / Фото поліція

Україну обстрілюють, коли вона запропонувала перемир'я: реакція влади

Слід сказати, що вночі 6 травня мало розпочатися перемир'я, яке запропонував Київ. Але Москва не погодилася і продовжила терористичні атаки.

Володимир Зеленський написав: наша держава діятиме дзеркально. Росія має закінчити війну.

Президент констатував, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. На 10 ранку окупанти 1820 разів порушили режим. Це були й обстріли, і спроби штурмів, і авіаційні удари, і застосування дронів.

Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим зв'язком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, – це готовність Росії рухатись до реального миру,

– підкреслив Зеленський.

Він пообіцяв: Україна визначиться з подальшими діями за підсумками вечірніх доповідей військових та розвідки.

Очільник МЗС Андрій Сибіга висловився схожим чином.

"Москва вкотре проігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя", – мовиться в дописі.

А радник міністра оборони Сергій Стерненко натякнув, що Україна залишає за собою право на відповідь. Адже дії Росії нівелюють перемир'я на 9 травня.