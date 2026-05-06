Про це написав глава МЗС України Андрій Сибіга в соцмережі Х (колишній твітер). Міністр підкреслив, що російські атаки із застосуванням 108 безпілотників та 3 ракет тривали протягом усієї ночі. А зранку були удари по Харкову та Запоріжжю.

Що кажуть в МЗС України про порушення перемир'я Росією 6 травня?

Росія порушила режим припинення вогню, оголошений Україною опівночі з 5 на 6 травня.

Москва вкотре проігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя,

– мовиться в дописі.

Очільник МЗС закликав до посиленого тиску на російський режим. Наприклад, нових раундів санкцій, ізоляції, притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини та посилення підтримки України в усіх сферах.

Цікаво! Радник міністра оборони Сергій Стерненко написав, що, оскільки росіяни порушили режим тиші та здійснили низку атак на Україну, то ці дії агресора нівелюють оголошене Путіним "перемир'я" на 9 травня.

Наслідки атак по Дніпропетровщині 6 травня / Фото ДСНС

Де були обстріли вночі та зранку 6 травня?

Щонайменше у Харкові, де ворог ударив по житлових будинках, та Запоріжжі, де вгатили по промисловості.

Окрім цього, був удар КАБом по Херсону. В Кривому Розі працювала ППО, там теж пошкоджена інфраструктура.

На Сумщині, на жаль, є загибла. Зранку окупанти прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату. Жінка загинула, чоловік у лікарні.