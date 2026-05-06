Про удар розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про обстріл Запоріжжя?

Вибухи в Запорізькій області, відповідно до повідомлення Федорова, були о 5:26. Для області були ракетна небезпека, загроза від дронів і КАБів. Повітряні сили писали про пуски КАБів.

Ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури. Минулося без постраждалих,

– ідеться в дописі.

Поки це все, що відомо на цей момент.

