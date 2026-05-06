Відео показало Суспільне. Про долю дітей поки не повідомляють.

Які наслідки удару по Сумах 6 травня?

На відео, поширеному журналістами, помітно, як відбувається рятувальна операція. Людей виводять з другого поверху по сходах, приставлених до вікна. З нього вилетіли шибки, а поруч – діра замість стіни та іншого вікна.



Фотографії з місця удару по дитячому садочку в Сумах / Скриншоти 24 Каналу з відео Суспільного



Пожежу в Сумах загасили / Фото Суспільне

Окрім цього, чути, як лунає команда "Небо!" Це означає, що може бути загроза повітряної атаки. І справді, за кілька секунд усі біжать в укриття – і цивільні, і рятувальники.

Додамо, що моніторингові спільноти писали: над Сумами продовжили літати БпЛА і після ударів.

Суми. Російські виб**дки вдарили по цивільній інфраструктурі,

– відреагував на удар керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.



Наслідки удару / Фото Артем Кобзар

Що відомо про атаку на Суми сьогодні?

Росіяни били безпілотниками. Про те, що на місто летять ворожі дрони, писали Повітряні сили.

Вибухи були близько 10:30. Згодом влада повідомила про влучання.

"Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум", – написав глава ОВА Олег Григоров об 11:04.

ЗМІ написали, що це може бути дитячий садочок.

Виконувач обов'язків сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар об 11:30 підтвердив, що влучання було в будівлю дитячого садочка.

Одна з жінок у лікарні, двом іншим надали допомогу на місці – передало Суспільне слова заступника міського голови Станіслава Полякова.

Декого діставали з-під завалів.

Росія не дотримується перемир'я 6 травня

Україна оголосила режим тиші з опівночі 6 травня. Росія не пішла на це.

Зранку окупанти били по Харкову, пошкодивши житлові будинки. У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура, а в Запоріжжі – промисловість. На Сумщині вбили жінку в автівці, чоловік у лікарні.