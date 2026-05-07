Взрывы также фиксировали в Брянской области России. Об этом пишут росСМИ.

Что известно об атаке по Наро-Фоминску?

Утром 7 мая жители Московской области начали сообщать о серии взрывов, пролет беспилотников и активную работу российской противовоздушной обороны. Особенно громко было в Наро-Фоминске, где, по данным местных телеграмм-каналов, под атакой мог оказаться военно-логистический комплекс "Нара".

Очевидцы публикуют видео со звуками взрывов и сообщают об атаке на территорию воинской части. Официально российские власти пока не подтверждали поражения объекта, однако в сети активно обсуждают возможный удар именно по логистической инфраструктуре минобороны России.

Кроме Московской области, о взрывах также сообщали жители Брянской области. Там тоже слышали звуки работы ПВО и пролеты беспилотников.

Почему военно-логистический комплекс "Нара" является важным для России?

Военно-логистический комплекс "Нара" считается одним из масштабных логистических объектов минобороны России в Подмосковье. Он расположен на территории военного городка №3 в Наро-Фоминске и занимает площадь более 180 – 200 гектаров.

По имеющейся информации, комплекс используют для хранения, сортировки и распределения военных грузов. Речь идет об автоматизированной системе обеспечения российской армии, которая отвечает за логистику и снабжение.

Такие объекты имеют стратегическое значение для функционирования российских вооруженных сил, поскольку обеспечивают оперативную переброску техники, боеприпасов и другого военного оборудования.

Удары беспилотников по Московской области накануне парада 9 мая имеют не только психологический, но и стратегический эффект для Украины. Из-за угрозы атак Россия вынуждена перебрасывать системы противовоздушной обороны в Москву, ослабляя защиту других направлений.

Как сказал в эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний, последние атаки показали, что украинские дроны способны преодолевать даже плотную российскую ПВО и достигать целей вблизи Кремля. В частности, 4 мая беспилотник повредил здание на Мосфильмовской улице в Москве, примерно в 6 километрах от Кремля.

"Если они стягивают эти системы ПВО сейчас в Москву, значит их где-то нет", – отметил Загородний.

Политтехнолог объяснил, что главное значение таких ударов заключается не только в давлении на российскую столицу, но и в создании новых уязвимых зон для украинских атак. Из-за переброски ПВО Россия вынуждена ослаблять прикрытие других важных объектов.

В то же время Загородний отметил, что для Украины приоритетными остаются удары по стратегической инфраструктуре России – нефтегазовых объектах, логистических центрах и предприятиях, которые обеспечивают российскую армию ресурсами для ведения войны.

