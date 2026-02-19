Європейська комісія відповіла на звернення громадських організацій "Точка опори" та "Українські ЛГБТ+ військові та ветерани за рівні права" щодо законопроєкту №14394 – проєкту нового Цивільного кодексу України. Про це повідомив ресурс "Гендер в деталях".

Що заявили у Єврокомісії?

Правозахисники заявили про невідповідність документа євроінтеграційним зобов'язанням України. За їхньою оцінкою, проєкт звужує можливості правового захисту для одностатевих пар, оскільки передбачає визнання "фактичного сімейного союзу" виключно для різностатевих партнерів.

Таким чином, одностатеві пари можуть втратити чинний механізм часткового юридичного визнання стосунків. Крім того, документ пропонує автоматичну недійсність шлюбу з людиною, яка змінила стать, без чіткого визначення моменту такої зміни. Правозахисники наголошують, що це може поставити під сумнів навіть шлюби, укладені після офіційної зміни гендерного маркера в документах.

У відповіді Єврокомісії, підготовленій Генеральним директоратом з питань розширення та Східного сусідства, наголошується, що в процесі вступу до ЄС правова база України має відповідати acquis ЄС і стандартам, закріпленим у Хартії основних прав ЄС.

Зверніть увагу! Acquis communautaire – це весь масив правових і політичних напрацювань Європейського Союзу, який включає установчі договори, законодавство, нормативні акти, рішення судів та міжнародні угоди ЄС. Дотримання цього доробку є обов’язковим для кожної держави-члена.

Йдеться, зокрема, про повагу до приватного та сімейного життя і заборону дискримінації за будь-якою ознакою, включно з сексуальною орієнтацією чи гендерною ідентичністю. Також у документі згадується рішення Європейський суд з прав людини у справі "Маймулахін та Марків проти України", відповідно до якого держава має забезпечити юридичне визнання та захист одностатевих пар.

Це зобов'язання закріплене в межах переговорного Кластера "Основи", зокрема Розділу 23 "Судова влада та фундаментальні права".

У Єврокомісії зазначили, що стежитимуть за виконанням цих зобов’язань і порушуватимуть питання впливу нового Цивільного кодексу на права ЛГБТІК+ під час офіційного діалогу з українською владою.

Представник ГО "Точка опори" Олег Максим'як заявив, що рекодифікація Цивільного кодексу має посилювати принципи рівності та гідності. За його словами, неврахування євроінтеграційних зобов'язань може ускладнити переговорний процес і перспективу членства України в ЄС.

