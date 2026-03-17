Які правові зміни в Україні запроваджені на вимогу ЄС?

Учасники засідання розглянули ключові аспекти відносин між Україною та ЄС в умовах російської агресії. Виконувачка обов'язків міністра юстиції України Людмила Сугак розповіла про запроваджені реформи у сфері верховенства права. Про це розповіли у відомстві.

За словами посадовиці, Україна намагається слідкувати за виконанням кроків Дорожньої карти ЄС з питань верховенства права, а також за проміжними бенчмарками у межах Кластера 1 "Основи".

Важливо! Кластер "Основи процесу вступу до ЄС" передбачає, що в Україні має посилитися верховенство права, реформуватися судова система, розвиватимуться правоохоронні органи та забезпечуватимуться стандарти управління й адміністрації.

Крім того, урядовці розробляють Операційний план на 2025 – 2026 роки щодо Стратегії реформування пенітенціарної системи. Передбачено поліпшення умов для людей, яких утримують під вартою. Норми документа також передбачають посилення гарантій захисту від катувань і жорстокого поводження в установах виконання покарань та СІЗО.

Надалі на розгляд та ухвалення народних депутатів очікують проєкти №13597 (внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації) та №13181 (про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).

Наша головна мета – створити ефективну, незалежну, прозору та стабільну систему правосуддя, незалежних та ефективних антикорупційних і правоохоронних органів, а також забезпечити неухильний захист прав людини в усіх сферах життя,

– зазначила під час наради Людмила Сугак.

За 2025 рік Україні вдалося ухвалити ключові стратегічні документи у сфері прав людини. Серед них:

захист прав дитини;

забезпечення гендерної рівності;

реформа деінституціалізації та створення безбар’єрного середовища.

Серед змін, які вже діють в Україні задля прав людей т.в.о міністра розповіли про успішну роботу представників НАБУ та САП, цифровізацію виконавчого провадження, удосконалення конституційної процедури.

Надалі Міністерство юстиції продовжить роботу над виконанням євроінтеграційних зобов’язань.

