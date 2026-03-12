Що передбачає законопроєкт №0304?

Народні обранці проголосували за підтримку Закону України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя", який раніше вніс до Ради президент Володимир Зеленський. Про це йдеться в повідомленні Парламенту.

Завдяки законопроєкту №0304 Україна офіційно надала згоди Україною на обов’язковість виконання Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Так українці у 28 країнах зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу під час судового провадження у цивільних та господарських справах у країнах, які також об'єднані конвенцією.

На думку авторів закону, це створить необхідну правову основу для покращення співробітництва у сфері взаємовідносинах між Україною та іншими державами в питанні юридичної допомоги українцям. Закон також звільняє іноземців від легалізації документів та оплати за їх розгляд за кордоном. Раніше за це потрібно було платити.

Зауважимо! Такі норми діють лише в країнах-учасницях Конвенції: Албанії, Білорусі, Боснії й Герцеговині, Бразилії, Болгарії, на Коста-Риці, в Хорватії, на Кіпрі, у Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Казахстані, Латвії, Литві, Люксембурзі, Мальті, Чорногорії, Марокко, Нідерландах, Північній Македонії, Румунії, Сербії, Словаччині, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

Конвенція гарантує, що в кількох країнах іноземці мають такий самий доступ до судів, як і громадяни держави. Також передбачені спрощені процедури для подання заяв і документів через центральні органи держав. Документом встановлюється й заборона дискримінації лише через громадянство або відсутність місця проживання.

До слова, конвенція про міжнародний доступ до правосуддя була створена 25 жовтня 1980 року в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Вона почала діяти від 1 травня 1988 року.

Скільки українців зараз перебуває в інших країнах?