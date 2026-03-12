Что предусматривает законопроект №0304?

Народные избранники проголосовали за поддержку Закона Украины "О присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию", который ранее внес в Раду президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении Парламента.

Благодаря законопроекту №0304 Украина официально дала согласие Украины на обязательность выполнения Конвенции о международном доступе к правосудию. Так украинцы в 28 странах смогут получать бесплатную юридическую помощь во время судебного производства по гражданским и хозяйственным делам в странах, которые также объединены конвенцией.

По мнению авторов закона, это создаст необходимую правовую основу для улучшения сотрудничества в сфере взаимоотношениях между Украиной и другими государствами в вопросе юридической помощи украинцам. Закон также освобождает иностранцев от легализации документов и оплаты за их рассмотрение за рубежом. Ранее за это нужно было платить.

Заметим! Такие нормы действуют только в странах-участницах Конвенции: Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Болгарии, на Коста-Рике, в Хорватии, на Кипре, в Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Казахстане, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Черногории, Марокко, Нидерландах, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Словакии, Испании, Швеции и Швейцарии.

Конвенция гарантирует, что в нескольких странах иностранцы имеют такой же доступ к судам, как и граждане государства. Также предусмотрены упрощенные процедуры для подачи заявлений и документов через центральные органы государств. Документом устанавливается и запрет дискриминации только из-за гражданства или отсутствия места жительства.

К слову, конвенция о международном доступе к правосудию была создана 25 октября 1980 года в рамках Гаагской конференции по международному частному праву. Она начала действовать с 1 мая 1988 года.

