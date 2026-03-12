Что предусматривает законопроект №0304?
Народные избранники проголосовали за поддержку Закона Украины "О присоединении Украины к Конвенции о международном доступе к правосудию", который ранее внес в Раду президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении Парламента.
Благодаря законопроекту №0304 Украина официально дала согласие Украины на обязательность выполнения Конвенции о международном доступе к правосудию. Так украинцы в 28 странах смогут получать бесплатную юридическую помощь во время судебного производства по гражданским и хозяйственным делам в странах, которые также объединены конвенцией.
По мнению авторов закона, это создаст необходимую правовую основу для улучшения сотрудничества в сфере взаимоотношениях между Украиной и другими государствами в вопросе юридической помощи украинцам. Закон также освобождает иностранцев от легализации документов и оплаты за их рассмотрение за рубежом. Ранее за это нужно было платить.
Заметим! Такие нормы действуют только в странах-участницах Конвенции: Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Болгарии, на Коста-Рике, в Хорватии, на Кипре, в Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Казахстане, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Черногории, Марокко, Нидерландах, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Словакии, Испании, Швеции и Швейцарии.
Конвенция гарантирует, что в нескольких странах иностранцы имеют такой же доступ к судам, как и граждане государства. Также предусмотрены упрощенные процедуры для подачи заявлений и документов через центральные органы государств. Документом устанавливается и запрет дискриминации только из-за гражданства или отсутствия места жительства.
К слову, конвенция о международном доступе к правосудию была создана 25 октября 1980 года в рамках Гаагской конференции по международному частному праву. Она начала действовать с 1 мая 1988 года.
Сколько украинцев сейчас находится в других странах?
По состоянию на март за пределами Украины находится примерно 5,6 миллиона беженцев. Лишь часть из них планирует вернуться. По разным сценариям от 1,7 до 2,7 миллиона человек могут остаться жить за границей.
Меньше всего склонны к возвращению молодые украинцы, которые уже интегрировались за рубежом. Исследователи отмечают, что часть беженцев воспринимает переезд как возможность начать новую жизнь. Это преимущественно люди до 35 лет, которые уже нашли работу, арендуют жилье и изучили язык страны проживания.
Несмотря на жизнь за рубежом, украинцы не теряют своих юридических прав, например, могут оформить завещание. Закон позволяет гражданам составлять завещание даже за пределами государства, его обязательно будут признавать и в Украине.