Что известно о новом законе?
Речь идет о лицах, которые поддержали ключевые акты независимости о чем отметили в Судебно-юридической газете.
Дело в том, что Владимир Зеленский подписал закон 4700-IX. Он определяет правовой статус народных депутатов:
- которые являются основателями государственной независимости Украины;
- приняли Декларацию о государственном суверенитете (16 июля 1990 года) и Акт провозглашения независимости (24 августа 19991 года).
Более того, новое законодательство вводит порядок чествования и выдачи соответствующих удостоверений этим депутатам. Об этом отметили в Верховной Раде еще 9 марта.
Судебно-юридическая газета отмечает: закон является показательным с "правовой точки зрения". Дело в том, что это впервые за все годы (на законодательном уровне) формализует историческую роль народных депутатов.
То есть ключевой критерий для получения статуса – это факт парламентского голосования. Но не все так просто и однозначно. Статус человеку все равно могут не предоставить. Его не получат лица, которые совершали действия против:
- независимости;
- суверенитета;
- или территориальной целостности Украины.
Важно! Статус имеет пожизненный характер и может быть предоставлен посмертно.
Что предусматривает новый закон?
Основатели независимости смогут получить ряд прав, в частности:
- возможность присутствовать на открытых и торжественных заседаниях Верховной Рады Украины;
- обращаться в органы власти;
- а также быть принятыми руководителями государственных органов.
Также эти лица будут иметь право на дипломатический паспорт для официальных поездок.
Обратите внимание! Кроме того, в законе указана возможность получать пожизненное денежное содержание – в размере 80% от заработной платы народного депутата – члена комитета.
Отдельные положения закона направлены на государственное чествование этих лиц, в частности мемориализацию их памяти и возможность присвоения их имен объектам топонимии,
– говорится в материале.
Могут ли народного депутата лишить этого статуса?
Закон действительно предусматривает возможность лишения статуса. Например, в случае осуждения за преступления против национальной безопасности или совершения действий, направленных против государственности.
Решение (как о предоставлении, так и о лишении статуса) готовит специальная комиссия. Она Председателем Верховной Рады Украины.
Однако окончательно решение формируется соответствующим распоряжением Председателя парламента.
Что еще известно об изменениях в действующем законодательстве?
