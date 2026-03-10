Что изменят для таксистов в Украине?

Соответствующий законопроект уже разработали. Детали рассказал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во вторник, 10 марта.

Чиновник озвучил неутешительную статистику: официально в Украине только около 9 500 авто выполняют перевозки как такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 тысяч водителей.

То есть более 90% рынка находится в тени. Это означает потери для бюджета, отсутствие социальной защиты для водителей и минимальные инструменты безопасности для пассажиров,

– подчеркнул министр.

Поэтому предлагается изменить саму модель доступа к рынку. Концепция предусматривает новый статус – автомобильный самозанятый перевозчик. Это позволит водителям легально работать без сложной отчетности и лишней бюрократии.

Вход на рынок будет максимально простым – один прожиточный минимум на два года (ориентировочно 3 028 гривен), что составляет примерно 130 гривен в месяц.

Вместо лицензии введут персональный электронный сертификат на автомобиль , оформленный через Укртрансбезопасность.

, оформленный через Укртрансбезопасность. В салоне автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действие сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике.



Что известно о реформе такси в Украине / Минразвития

В свою очередь цифровые платформы будут выступать налоговыми агентами, проверять документы водителей и нести ответственность за допуск нелегальных перевозчиков.

Кулеба отметил, что о повышении налогов или дополнительном давлении на бизнес речь не идет. Цель – создать простую, цифровую и экономически выгодную модель, в которой работать легально будет дешевле и проще, чем оставаться в тени.

Важно! Сейчас законопроект только проходит согласование с органами государственной власти. Следующий шаг – рассмотрение Кабмином и представление в Верховную Раду народным депутатам.

Повысятся ли цены на такси из-за бензина?