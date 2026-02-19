Где и почему Bolt будет работать круглосуточно?
Такси будет работать 24 часа в сутки из-за сложной ситуации в энергетике и в соответствии с решениями властей, о чем сообщили в компании.
Читайте также До 1 миллиона гривен от государства: кто может получить грант на бизнес в 2026 году
Поездки в комендантский час разрешены для таких насущных потребностей:
- доехать до безопасного и теплого места во время отключений света;
- добраться до пунктов несокрушимости, воды и связи;
- получить доставку еды, лекарств или других предметов первой необходимости.
Такси возобновляет работу "24/7 во всех городах, где работает сервис Bolt". Об этом говорится в заметке на странице в Facebook.
Полный перечень городов, где ночью можно заказать поездки с Bolt:
- Белая Церковь;
- Винница;
- Днепр;
- Дрогобыч;
- Житомир;
- Запорожье;
- Ивано-Франковск;
- Каменское;
- Каменец-Подольский;
- Киев и города-спутники;
- Кривой Рог;
- Кременчуг;
- Кропивницкий;
- Луцк;
- Львов;
- Николаев;
- Мукачево;
- Одесса;
- Полтава;
- Ровно;
- Сумы;
- Тернополь;
- Ужгород;
- Харьков;
- Хмельницкий;
- Черкассы;
- Черновцы;
- Чернигов.
Обратите внимание! Для поездок во время комендантской в большинстве городов необходимо иметь соответствующие пропуска.
Напомним, что такси Uklon работает круглосуточно уже в 26 городах Украины. С 7 февраля поездки от компании стали доступны еще в семи городах:
- Харьков;
- Запорожье;
- Днепр;
- Кривой Рог;
- Николаев;
- Сумы;
- Чернигов.
Это решение мы приняли в ответ на призыв Президента Украины и согласно постановлению Правительства по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в энергетике,
– говорится в заметке.
Важно! Сервис работает непрерывно еще с января в таких городах:,,, Белая Церковь, Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Киев, Кривой Рог, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Хмельницкий xml-ph-0022@deepl.i
Что еще следует знать о такси в Украине?
- Сервис Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на такси – на ночную поездку от вокзала в Киеве до дома. Промокод действует с 23:15 до 05:00. Использовать его может пользователь сервиса один раз в течение ночи.
- В то же время круглосуточно действует специальное предложение Bolt & Visa – 50% скидки на поездки с вокзалов и к ним. Также в такси Bolt предоставили железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.