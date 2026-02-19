Где и почему Bolt будет работать круглосуточно?

Такси будет работать 24 часа в сутки из-за сложной ситуации в энергетике и в соответствии с решениями властей, о чем сообщили в компании.

Поездки в комендантский час разрешены для таких насущных потребностей:

  • доехать до безопасного и теплого места во время отключений света;
  • добраться до пунктов несокрушимости, воды и связи;
  • получить доставку еды, лекарств или других предметов первой необходимости.

Такси возобновляет работу "24/7 во всех городах, где работает сервис Bolt". Об этом говорится в заметке на странице в Facebook.

Полный перечень городов, где ночью можно заказать поездки с Bolt:

  1. Белая Церковь;
  2. Винница;
  3. Днепр;
  4. Дрогобыч;
  5. Житомир;
  6. Запорожье;
  7. Ивано-Франковск;
  8. Каменское;
  9. Каменец-Подольский;
  10. Киев и города-спутники;
  11. Кривой Рог;
  12. Кременчуг;
  13. Кропивницкий;
  14. Луцк;
  15. Львов;
  16. Николаев;
  17. Мукачево;
  18. Одесса;
  19. Полтава;
  20. Ровно;
  21. Сумы;
  22. Тернополь;
  23. Ужгород;
  24. Харьков;
  25. Хмельницкий;
  26. Черкассы;
  27. Черновцы;
  28. Чернигов.

Обратите внимание! Для поездок во время комендантской в большинстве городов необходимо иметь соответствующие пропуска.

Напомним, что такси Uklon работает круглосуточно уже в 26 городах Украины. С 7 февраля поездки от компании стали доступны еще в семи городах:

  1. Харьков;
  2. Запорожье;
  3. Днепр;
  4. Кривой Рог;
  5. Николаев;
  6. Сумы;
  7. Чернигов.

Это решение мы приняли в ответ на призыв Президента Украины и согласно постановлению Правительства по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в энергетике,
– говорится в заметке.

Важно! Сервис работает непрерывно еще с января в таких городах:,,, Белая Церковь, Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Киев, Кривой Рог, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Хмельницкий

Что еще следует знать о такси в Украине?

  • Сервис Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на такси – на ночную поездку от вокзала в Киеве до дома. Промокод действует с 23:15 до 05:00. Использовать его может пользователь сервиса один раз в течение ночи.
  • В то же время круглосуточно действует специальное предложение Bolt & Visa – 50% скидки на поездки с вокзалов и к ним. Также в такси Bolt предоставили железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.