Де та чому Bolt працюватиме цілодобово?
Таксі буде працювати 24 годину на добу через складну ситуацію в енергетиці та відповідно до рішень влади, про що повідомили у компанії.
Поїздки в комендантську годину дозволені для таких нагальних потреб:
- доїхати до безпечного й теплого місця під час відключень світла;
- дістатися пунктів незламності, води та зв’язку;
- отримати доставку їжі, ліків чи інших предметів першої потреби.
Таксі відновлює роботу "24/7 в усіх містах, де працює сервіс Bolt". Про це наголосили у дописі на сторінці у Facebook.
Повний перелік міст, де вночі можна замовити поїздки з Bolt:
- Біла Церква;
- Вінниця;
- Дніпро;
- Дрогобич;
- Житомир;
- Запоріжжя;
- Івано-Франківськ;
- Камʼянське;
- Камʼянець-Подільський;
- Київ та міста-супутники;
- Кривий Ріг;
- Кременчук;
- Кропивницький;
- Луцьк;
- Львів;
- Миколаїв;
- Мукачево;
- Одеса;
- Полтава;
- Рівне;
- Суми;
- Тернопіль;
- Ужгород;
- Харків;
- Хмельницький;
- Черкаси;
- Чернівці;
- Чернігів.
Зверніть увагу! Для поїздок під час комендантської в більшості міст необхідно мати відповідні перепустки.
Нагадаємо, що таксі Uklon працює цілодобово вже у 26 містах України. З 7 лютого поїздки від компанії стали доступні ще у семи містах:
- Харків;
- Запоріжжя;
- Дніпро;
- Кривий Ріг;
- Миколаїв;
- Суми;
- Чернігів.
Це рішення ми ухвалили у відповідь на заклик Президента України та згідно з постановою Уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці,
– йдеться у дописі.
Важливо! Сервіс працює безперервно ще з січня у таких містах: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Камʼянське, Київ, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.
Що ще слід знати про таксі в Україні?
- Сервіс Uklon надав кожному пасажиру знижку на таксі – на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Промокод діє з 23:15 до 05:00. Використати його може користувач сервісу один раз протягом ночі.
- Водночас цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa – 50% знижки на поїздки з вокзалів та до них. Також у таксі Bolt надали залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.