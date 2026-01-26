Як отримати знижку на таксі вночі?

Підтримати планують пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі, пише Укрзалізниця.

Це стосується, насамперед, затримок, спричинених ворожими обстрілами та змінами маршрутів.

1. Знижка від Uklon

Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Для того, щоб скористатися нею, варто:

встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon;

у застосунку УЗ у розділі "Залізні пропозиції" звернути промокод Uklon за 1 обіймашку;

активувати його в застосунку Uklon.

Зауважте! Промокод діє з 23:15 до 05:00. Один користувач сервісу Uklon може використовувати спеціальний промокод один раз протягом ночі.

2. Знижка від Bolt

Bolt першої ж ночі реагує спізнення поїздів, збільшуючи кількість автомобілів у районі вокзалів та утримуючи ціну під контролем.

Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt & Visa зі знижкою 50% на поїздки з/до вокзалів. Також Bolt надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами.

Від чого залежать ціни на таксі?