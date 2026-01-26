Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів. Про це повідомляє Укрзалізниця.
Що відомо про перший пункт незламності Укрзалізниці у Польщі?
На станції, через яку проходять п’ять пар пасажирських поїздів з України, облаштували спеціальні вагони для обігріву людей. Один із вагонів обладнаний ігровою зоною для дітей, місцями для годування та сповивання малюків, а також розмальовками та наборами для малювання. Пасажири можуть підзарядити свої гаджети, а в теплій атмосфері їх пригощають гарячим чаєм.
У другому вагоні експонується частина колекції фотографій Говарда Баффетта, яка раніше входила до Мистецького поїзда. Обидва вагони розташовані на третій платформі.
Через реконструкцію будівлі вокзалу, що триває з 2024 року, пасажирам доводиться чекати на поїзди просто неба, навіть у зимовий період. Через Холм курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва, а станція також є пересадковим хабом на маршрутах до Берліна, Варшави, Лодзі, Познані та інших міст. Щодня через Холм проходить близько трьох тисяч пасажирів.
У Києві в пунктах незламності почали з'являтися ліжка
У пунктах незламності в Києві почали з'являтися ліжка, призначені для людей, які потребують допомоги в разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками.
У ДСНС нагадали, що основна функція Пунктів незламності – надати можливість людям зарядити гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну підтримку.