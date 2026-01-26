Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Що відомо про перший пункт незламності Укрзалізниці у Польщі?

На станції, через яку проходять п’ять пар пасажирських поїздів з України, облаштували спеціальні вагони для обігріву людей. Один із вагонів обладнаний ігровою зоною для дітей, місцями для годування та сповивання малюків, а також розмальовками та наборами для малювання. Пасажири можуть підзарядити свої гаджети, а в теплій атмосфері їх пригощають гарячим чаєм.

У другому вагоні експонується частина колекції фотографій Говарда Баффетта, яка раніше входила до Мистецького поїзда. Обидва вагони розташовані на третій платформі.

Через реконструкцію будівлі вокзалу, що триває з 2024 року, пасажирам доводиться чекати на поїзди просто неба, навіть у зимовий період. Через Холм курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва, а станція також є пересадковим хабом на маршрутах до Берліна, Варшави, Лодзі, Познані та інших міст. Щодня через Холм проходить близько трьох тисяч пасажирів.

Пункт незламності Укрзалізниці у Холмі

