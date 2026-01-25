Про ліжка в пунктах незламності розповіли в ДСНС України.

Для кого ліжка у пунктах незламності?

Рятувальники відреагували на інформацію про те, що в Києві у місцях обігріву і підзарядки для гаджетів почали з'являтися ліжка – так звані Пункти ночівлі.

Так, у Пунктах незламності ДСНС дійсно є ліжка. Але, першочергово вони призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками,

– пишуть у ДСНС.

Там нагадали, що основна функція Пунктів незламності ДСНС – надати можливість людям зарядити гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну підтримку.

"ДСНС постійно стежить за ситуацією та за потреби змінює формат роботи Пунктів, зважаючи на безпеку і реальні потреби людей", – резюмували рятувальники.

Що відомо про ситуацію в Києві?