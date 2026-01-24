Влада готує стаціонарні опорні пункти. Про це повідомляє Віталій Кличко у телеграмі.
Дивіться також Складно не лише в Києві: яка ситуація в енергетиці після масованого обстрілу 24 січня
Яка ситуація у Києві після масованого обстрілу?
Найгостріша ситуація склалася на Троєщині. У цьому районі зафіксовані перебої одразу з кількома видами постачання – теплом, водою та електроенергією. Без базових комунальних послуг залишаються близько 600 житлових будинків. У зв’язку з цим у районі додатково розгортають пункти обігріву – до вже наявних 145, які раніше функціонували в Деснянському районі.
Йдеться не лише про тимчасові намети, а й про стаціонарні опорні пункти, де люди зможуть перебувати цілодобово. Їх облаштовують, зокрема, на базі шкіл, забезпечуючи мобільними котельнями, місцями для сну, карематами та харчуванням.
Першочергово такі пункти готують у школах №263, №264, №306, №275 та №293. До цих локацій уже направили мобільні котельні для швидкого підключення.
Крім того, ДСНС планує встановити додаткові намети-пункти обігріву.
"Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води", – повідомив Кличко.
Росія завдала удару по Києву протикорабельною ракетою "Циркон" під час комбінованої атаки. Експерт з авіації Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу припустив, що одна з причин такого вибору може бути в дефіциті інших ракет, зокрема балістичних. Тому Росія, за його словами, застосовує те, що має в наявності, навіть якщо це озброєння створювали під інші задачі.
Що відомо про нічний обстріл Києва?
Під час масованої атаки на Київ 24 січня загинула людина, ще кілька людей постраждали.
У низці районів зафіксовано падіння уламків, пошкоджені будинки, нежитлові будівлі, авто.
Серед іншого постраждала шоколадна фабрика Roshen. Уражень зазнали як виробничі, так і офісні приміщення. Загинула одна жінка, також пострадали інші працівники.