Власти готовят стационарные опорные пункты. Об этом сообщает Виталий Кличко в телеграмме.

Какая ситуация в Киеве после массированного обстрела?

Самая острая ситуация сложилась на Троещине. В этом районе зафиксированы перебои сразу с несколькими видами снабжения – теплом, водой и электроэнергией. Без базовых коммунальных услуг остаются около 600 жилых домов. В связи с этим в районе дополнительно разворачивают пункты обогрева – к уже имеющимся 145, которые ранее функционировали в Деснянском районе.

Речь идет не только о временных палатках, но и о стационарных опорных пунктах, где люди смогут находиться круглосуточно. Их обустраивают, в частности, на базе школ, обеспечивая мобильными котельными, местами для сна, карематами и питанием.

В первую очередь такие пункты готовят в школах №263, №264, №306, №275 и №293. К этим локациям уже направили мобильные котельные для быстрого подключения.

Кроме того, ГСЧС планирует установить дополнительные палатки-пункты обогрева.

"Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", – сообщил Кличко.

Россия нанесла удар по Киеву противокорабельной ракетой "Циркон" во время комбинированной атаки. Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала предположил, что одна из причин такого выбора может быть в дефиците других ракет, в частности баллистических. Поэтому Россия, по его словам, применяет то, что имеет в наличии, даже если это вооружение создавали под другие задачи.

Что известно о ночном обстреле Киева?