Какова ситуация в энергосистеме 24 января?
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Подробнее рассказали в Министерстве энергетики.
Смотрите также Ограничения продолжаются: как будут выключать свет 24 января
В субботу в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Более того, кое-где введены аварийные отключения света.
Главная причина – последствия массированной атаки на электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.
- У Киеве и Киевской области – действуют графики аварийных отключений, операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым ГПВ состоится сразу после стабилизации ситуации.
- На Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения.
- Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, здесь восстановление затрудняют постоянные боевые действия.
Обратите внимание! Актуальную информацию можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Потребителей призывают потреблять электроэнергию максимально рационально.
Напомним, в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности служб.
Какие последствия обстрела 24 января?
Ночью Россия осуществила комбинированный удар – зафиксировано 396 средств воздушного нападения: 2 противокорабельные ракеты "Циркон", 12 крылатых ракет Х-22/Х-32, 6 баллистических ракет "Искандер-М"/С-300, управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 375 дронов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников на 17 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 12 локациях. Основным направлением удара стала Киевская область.
Из-за массированного удара противника и повреждения критической инфраструктуры в Киеве почти 6 тысяч домов остались без отопления. По словам мэра Виталия Кличко, большинство из них уже дважды подключились к теплоснабжению или пытались это сделать после обстрелов 9 и 20 января.