Какова ситуация в энергосистеме 24 января?

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Подробнее рассказали в Министерстве энергетики.

В субботу в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Более того, кое-где введены аварийные отключения света.

Главная причина – последствия массированной атаки на электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

У Киеве и Киевской области – действуют графики аварийных отключений, операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым ГПВ состоится сразу после стабилизации ситуации.

– действуют графики аварийных отключений, операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения. Возвращение к прогнозируемым ГПВ состоится сразу после стабилизации ситуации. На Одесской области также продолжают действовать сетевые ограничения.

также продолжают действовать сетевые ограничения. Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах, здесь восстановление затрудняют постоянные боевые действия.

Обратите внимание! Актуальную информацию можно узнать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Потребителей призывают потреблять электроэнергию максимально рационально.

Напомним, в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности служб.

Какие последствия обстрела 24 января?