Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Об этом сообщает Укрэнерго.
В каких областях действуют аварийные отключения?
Сейчас аварийные отключения действуют на Полтавщине, Житомирщине, Черниговщине, Черкасской и Харьковской областях. Кое-где в Черкасской и Харьковской областях одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
На период аварийных отключений, из соображений безопасности, украинцев призывают выключать чувствительные устройства из розеток, во избежание повреждений от скачков напряжения.
Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах оператора системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
Какова ситуация в украинской энергосистеме?
Украина сталкивается с гуманитарной катастрофой из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре. В ДТЭК отмечают необходимость энергетического перемирия и развития децентрализованной генерации.
Ситуация в энергетике остается сложной. Сейчас многое зависит от того, что планирует враг и какие решения имеет Украина.
Член Наблюдательного совета Независимого аналитического центра We build Ukraine Виктория Войцицкая, отметила в эфире 24 Канала, что значительно лучше пока не будет. Впрочем, есть варианты, при которых ситуация станет еще тяжелее.