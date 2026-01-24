О том, как столица оправляется после удара пишет Obozrevatel.ua.
Какова ситуация в Киеве после атаки?
Утром 24 января на левом берегу столицы поднялся густой черный дым. Произошло это, вероятно, в результате российского удара по столице.
Стоит заметить, что ночью 24 января во время масштабного удара по Киеву погиб один человек, еще несколько жителей получили ранения. В результате обстрелов в разных районах столицы вспыхнули пожары, повреждены здания, возникли перебои с теплоснабжением и водой.
Где еще били россияне ночью 24 января?
В несколько волн российские войска атаковали ударными беспилотниками Харьков, Киев и Киевскую область, а также нанесли удары по Кременчугу, Сумах и отдельных районах Житомирской и Черниговской областей.
Из-за массированного обстрела Чернигова почти весь город остался без электроэнергии. В Нежинском районе поврежден критически важный энергетический объект.
В Харькове в результате удара дронов-камикадзе пострадали 19 человек, среди них ребенок. В нескольких районах города зафиксированы значительные разрушения и пожары.