Городские власти информировали о последствиях атаки. В частности, мэр Виталий Кличко и Киевская МВА.
Хронология атаки Оккупанты запустили дроны по Украине, целью стал Киев: есть и угроза баллистики
Массированная атака на Киев 24 января: что известно о последствиях?
На Киев массированная воздушная атака началась около 1 ночи 24 января и продолжалась несколько часов. На момент публикации угроза все еще оставалась актуальной.
Городские власти сообщили, что один человек погиб в столице, есть по меньшей мере 4 пострадавших. Трех медики госпитализировали.
На левом берегу столицы перебои с теплоснабжением и водоснабжением. Местные сообщества в соцсетях также писали о проблемах со светом.
О последствиях по районам на данный момент есть такая информация:
- Деснянский район – падение обломков на нежилое здание.
- Днепровский район – падение обломков БпЛА и пожар в гаражном кооперативе. Также горел бензовоз на парковке. Выбиты окна в многоквартирном жилом доме.
- Дарницкий район – падение обломков БпЛА неподалеку частного медучреждения, повреждены окна, без пожара. Попадание в недостроенный жилой многоэтажный дом, пожар.
- Голосеевский район – падение обломков БпЛА на территорию нежилой застройки, пожар. По другому адресу выбило окна в частном доме.
- Соломенский район – обломки повредили шестиэтажное офисное здание.
Добавим, что во время этой атаки на Киев, по информации мониторинговых сообществ, российская армия применила не только ударные БпЛА в значительном количестве. Это были также крылатые ракеты наземного базирования, баллистические ракеты, ракеты Х-22 или Х-32 со стратегической авиации, а именно с бортов Ту-22М3, а еще и модифицированные противокорабельные ракеты "Циркон" с южного направления.
Обратите внимание! Самая важная информация о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозу БпЛА для всех областей, а также о взрывах и их последствиях вы можете оперативно прочитать в телеграм-канале 24 Канала.
Одновременно с Киевом враг атаковал и Харьков: какие последствия там?
- В Индустриальном районе Харькова вспыхнула квартира в доме, в другом повреждено остекление, и вспыхнула крыша еще одного. И в Немышлянском районе горел частный дом и повреждены многие соседние.
- В целом, попадания БпЛА в Харькове повредили общежитие с переселенцами, больницу и роддом. Известно о более чем десяти пострадавших.