Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що до початку лютого не варто сподіватися на покращення ситуації. Адже через морози є велике напруження енергетичної системи.

До теми Росія хоче залишити у люті морози без світла і тепла: моторошні фото наслідків атак на Харків

В Україні критична ситуація в енергетиці

Варто нагадати, що коли дуже сильно опускалася температура, то в Україні створювали відповідні штаби, щоб оптимізувати витрати енергетичних ресурсів. Це робили навіть без масованих обстрілів.

Коли Росія посилила атаки, то ситуація стала критичною. Адже склалося дуже багато факторів. Хоча ворог обстрілює енергетичну інфраструктуру вже не перший раз, але історично склалося, що зими попередніх років були комфортнішими з погляду температури,

– сказав Олег Пендзин.

Зараз в Україні ввели надзвичайний стан в енергетиці, створили штаб, але це п'ятий штаб з моменту активної фази бойових дій. Важко говорити, що він принесе великий результат. Причина в тому, що максимум, що він може зробити – покращити координацію між комунальними службами, приватними підприємствами, державними генераціями.

У повноваженнях цього штабу немає можливості вилучення енергетичних установок приватної власності, які потрібні для оперативного покращення ситуації в певному регіоні. Або більш рішучих дій пов'язаних з комунальним майном.

У чому ще є небезпека?

Те, що українці сьогодні ще мають електричну енергію – це завдяки ядерній генерації. Теплова генерація, яка практично повністю знищена, забезпечувала пікові навантаження. Тобто тоді, коли різко зростає рівень споживання електричної енергії, – вмикалася теплова генерація.

Базовий фон у спокійний час – це ядерна генерація. Тут є дуже велика небезпека в тому, що наші вороги почнуть бити по розподільних мережах ядерних енергоблоків. Це може привести до того, що в нас впаде загальний рівень постачання електричної енергії, хоча він і так невеликий.

З моменту активної фази бойових дій партнери надали понад 100 об'єктів мобільної генерації для України. Це було у 2022 – 2023 роках. Сьогодні фізично змонтовано й приєднано до мережі лише 6,

– підкреслив Олег Пендзин.

Також потрібно розуміти, що під час зустрічі в форматі "Рамштайн" нам обіцяли надати десятки мільйонів фунтів стерлінгів для потреб енергетики. Але з моменту виділення коштів до моменту їхнього освоєння проходить більше, ніж пів року.

По-друге, в Україні є достатньо обладнання, яке могло бути змонтоване заздалегідь, але, на жаль, через не завжди ефективність місцевих та центральних органів влади – ми не використовуємо всі можливості, які є,

– додав Пендзин.

Обстріли продовжуватимуться, тому потрібно бути готовими до надзвичайно складних механізмів подачі тепла й електричної енергії в наші оселі. Пункти незламності розгорнули, але ними можуть скористатися лише мобільні люди. На жаль, є багато тих, хто змушений перебувати у холодних будинках. Тому ситуація справді є критичною.

Що відбувається в енергетиці України?