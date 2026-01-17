Голова ОВА Олег Синєгубов показав моторошні наслідки атак на Харків та область, передає 24 Канал.

Які наслідки атак на енергетику Харківщини?

Синєгубов наголосив, що російські атаки – це свідомий терор проти цивільного населення.

Підло й цинічно,

– наголосив він.

На жаль, пошкодження після обстрілів дійсно серйозні.

На місцях атак цілодобово працюють ДСНС, енергетики, медики, комунальники, аби зберегти тепло- та електропостачання для мешканців Харкова та області.

Наслідки атак на Харків та область / Фото ОВА

"Дякую кожному, хто сьогодні на своєму місці тримає енергетичну інфраструктуру. Ваша робота — це тепло в оселях і світло для тисяч родин", – також написав голова ОВА. ️

Окрім того, він закликав усіх бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Як намагаються стабілізувати ситуацію в енергетиці?