Председатель ОВА Олег Синегубов показал жуткие последствия атак на Харьков и область, передает 24 Канал.
Какие последствия атак на энергетику Харьковщины?
Синегубов отметил, что российские атаки – это сознательный террор против гражданского населения.
Подло и цинично,
– подчеркнул он.
К сожалению, повреждения после обстрелов действительно серьезные.
На местах атак круглосуточно работают ГСЧС, энергетики, медики, коммунальщики, чтобы сохранить тепло- и электроснабжение для жителей Харькова и области.
Последствия атак на Харьков и область / Фото ОВА
"Спасибо каждому, кто сегодня на своем месте держит энергетическую инфраструктуру. Ваша работа - это тепло в домах и свет для тысяч семей", – также написал председатель ОВА. ️
Кроме того, он призвал всех быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Как пытаются стабилизировать ситуацию в энергетике?
Сейчас в энергетике Украины ввели чрезвычайное положение, чтобы упростить подключение резервного оборудования.
Также в Украине дома с электроотоплением приравняли к объектам критической инфраструктуры. В них не будут выключать свет, кроме аварийных ситуаций.
Кроме того, в ряде городов ввели ограничения на наружное освещение, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. В частности, выключают световые вывески и подсветку.